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Происшествия5 июня 2021 11:15

В Казани полиция ищет участников массовой драки в Юдино

О произошедшем правоохранителям сообщили местные жители
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Правоохранители также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На днях в казанском поселке Юдино около Карьера произошла массовая драка. Как утверждают местные жители, туда на нескольких машина х приехало около 20 молодых людей, которые сошлись буквально стенка на стенку. О пострадавших не сообщается, видимо участники потасовки не стали обращаться за помощью в больницы.

Очевидцы сообщили о массовой драке в полицию. Теперь правоохранители ищут участников этого конфликта, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.