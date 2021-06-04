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Общество4 июня 2021 17:08

В Казани для обманутых дольщиков готовят сдать самый старый долгострой в городе

Сейчас в здании на улице Достоевского завершены все работы – проводится итоговая проверка Госстройнадзора Татарстана
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Ключи от своих долгожданных квартир получат 245 человек.

Ключи от своих долгожданных квартир получат 245 человек.

Фото: Анастасия Осипова

В Казани готовят к сдаче самый старый долгострой в городе – дом №57 на улице Достоевского.

- Завершены все строительно-монтажные работы, проводится итоговая проверка Госстройнадзора Татарстана, - сообщает республиканский Фонд поддержки обманутых дольщиков.

Отметим, что при положительном заключении Госстройнадзора ключи от своих квартир получат 245 человек. Они ждали этого аж с 2005 года. Тогда работы были приостановлены, а в 2011-ом компаний застройщик – ООО «Фирма «Свей», и вовсе была признана банкротом. Возведение дома продолжилось только в 2020 году за счет регионального и федерального бюджетов.