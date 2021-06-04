В Лаишевском районе Татарстана вдоль будущей трассы М-12 посадят 123 гектара деревьев и установят шумопоглощающие экраны

Состоялось заседание рабочей группы по оказанию содействия и сопровождения строительству. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня,4 июня, в Лаишевском районе Татарстана рабочая группа по оказанию содействия и сопровождения строительству трассы М-12 «Москва - Казань» обсудила вопросы компенсационной посадки деревьев и установки экранов для подавления шума.

Так высадка будет произведена на площади 123 гектара. Сейчас участки под это обследуются. Работы на них начнутся это осенью.

Что же касается экранов, которые будут спасать от шума проезжающих машин, то их проект находится на стадии разработки.