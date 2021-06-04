Полицейские Татарстана провели акцию по предупреждению преступных посягательств в отношении детей

Фото: МВД Татарстана

В конкурсе приняли участие учащиеся из образовательных организаций республики в возрасте от 14 до 17 лет.

В рамках мероприятия сотрудники управления по делам несовершеннолетних МВД Татарстана провели оперативно-профилактическую акцию «Защита», направленную на предупреждение преступных посягательств в отношении детей. Ребята посмотрели и обсудили мультфильм «Душа», сюжет которого пропагандирует ценить жизнь и дружбу.

Заместитель начальника УОД УУП и ПДН МВД по Республике Татарстан полковник полиции Лариса Юрьевна Осипова побеседовала с ребятами на тему «Как быть в безопасности в современном мире», разъяснила как обезопасить себя от преступных посягательств и способы реагирования на нарушения прав и интересов подростков.

Кроме этого, конкурсантам было предложено пройти тестирование на знание норм Уголовного, Семейного, Трудового права и административного кодекса Российской Федерации. Все участники получили памятные подарки (световозвращающие элементы, буклеты), а победитель – футболку с логотипом «Я уважаю закон».

СПРАВКА

Проект создан под руководством АНО «Россия – страна возможностей». Учредителем является Управление делами Президента Российской Федерации. Конкурс стартовал в 2020 году и рассчитан на дополнительную занятость школьников 5–10 классов, а также студентов колледжей и вузов. В настоящий момент проект объединяет 1,5 млн подростков из регионов России.

Аналогичные встречи организованы МВД России в семи городах – Екатеринбург, Челябинск, Омск, Ставрополь, Волгоград, Нижний Новгород и Казань.