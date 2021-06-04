Почему в Татарстане, несмотря на коронавирусные послабления, ни одно кафе или ресторан не будет работать по ночам

Сотрудники общепита так и не привились от коронавируса в полном объеме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на коронавирусные послабления от Кабмина Татарстана, ни одно кафе, бар, клуб или ресторан так и не получили разрешение на работу по ночам. Об этом сегодня, 4 июня, на пресс-конференции сообщила руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

Напомним, в Татарстане общепиту разрешили работать в очное время при условии, если все сотрудники будут привиты или иметь на руках медсправки о имеющихся у них противопоказаний к вакцинации.

По словам Патяшиной, работники точек в полном объеме так и не привились, хоть их руководство обещало это еще два месяца назад. В то же время она заверила, что в Роспотребнадзоре Татарстана готовы выдавать разрешения общепиту на ночную работу. Для этого нужно подать в управление соответствующую заявку, которая рассматривается течение трех рабочих дней.

Но и выданное разрешение не позволит избежать кафе и ресторанам ночных рейдов от Роспотребнадзора. Его специалисты будут сверять заверенные сертификаты прививок и штатное расписание заведения с имеющимися у них списками.

А тем, бизнесменам, кто будет пытаться хоть как-то обойти систему, Марина Патяшина пообещала самые жесткие административные меры.