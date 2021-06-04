За минувшие сутки в Татарстане вывил 31 новый случай коронавируса

Всего с начала пандемии в республике эту инфекцию обнаружили у 21 604 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 31 новый случай заражения коронавирусом. Один из них является завозным, а остальные – контактными. Сообщает Минздрав республики.

Так, по данным ведомства, из 31 инфицированного 17 человек пришлось увезти в больницу, а 14 отправить на лечение на дому.

В плане географии распространения коронавируса в Татарстане, за минувшие сутки больше всего больных было выявлено в Казани (15 человек) и Набережных Челнах (семь человек).

Всего с начала пандемии в республике эту инфекцию обнаружили у 21 604 человек. 18 661 из которых выздоровел, а 502 скончались