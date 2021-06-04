В Татарстане во время пожара в частном доме погибла женщина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Сильный пожар в частном доме в селе Ямбухтино Спасского района республики произошел сегодня, 4 июня, в 2.39. Кто-то из соседей, проснувшись, увидел, как поднимается стоб дыма на домом на улице Джалиля. Вызвали пожарных.

Когда они приехали, то кирпичное строение было полностью охвачено огнем. О помощи никто не не просил. Глава поселения сказал, что в доме может находиться 56-летняя женщина. Ее останки нашли во время разбора завалов на месте дома.

- Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС Татарстана, - сообщили в пресс-службе ведомства.