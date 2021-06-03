В Казани на улице Восстания пожарные спасли из горящей квартиры мужчину

До приезда пожарных подразделений из подъезда дома самостоятельно эвакуировались пять человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 3 июня, в 15.04 по телефону «101» в Казани поступило сообщение о том, что в доме №27 на улице Восстания на первом этаже горит квартира.

Пожарные прибыли по указанному адресу в 15.09. Ими из горящей квартиры был спасен мужчина. Он получил ожоги и отравился дымом. Спасенного передали бригаде медиков «скорой помощи».

- Возгорание на площади три квадратных метра было оперативно потушено. Пять человек самостоятельно эвакуировались на улицу до приезда пожарных подразделений, - сообщили в МЧС Татарстана.