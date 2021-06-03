На ПМЭФ-2021 делегация Татарстана обсудила возможность инвестирования с представителями ЮАР

В 2020 году товарооборот республики с ЮАР превысил отметку в 35 миллионов долларов США. Фото: @investtatarstan

В этот четверг руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) провела встречу с делегацией Южно-Африканской Республики (ЮАР) во главе с Чрезвычайном послом ЮАР в России и Беларуси Мзувукиле Макетука.

- Темой встречи стало сотрудничество Южно-Африканской Республики с Татарстаном в работе и обмене опытом с татарстанскими открытыми экономическими зонами, обсуждение перспектив инвестирования в машиностроительный сектор экономики Татарстана, - сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Отмечается, что в 2020 году товарооборот республики с ЮАР превысил отметку в 35 миллионов долларов США. Речь, в том числе, идет и об экспорте татарстанской резины и изделий из каучука.

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