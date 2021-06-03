Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2021 16:49

На дороге к аэропорту Казани временно запретят движение большегрузов

Введение этого ограничения связано с реконструкцией путепровода
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничение будет действовать на нулевом километре дороги.

Ограничение будет действовать на нулевом километре дороги.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 7 по 11 июня закроется движение для большегрузов по дороге к аэропорту Казани. Сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Все дело в том, что в указанные дни на нулевом километре этой дороги проведут реконструкцию путепровода.

Для объезда региональное министерство предлагает местные дороги «Казань – Оренбург» - «Казань - Боровое Матюшино», «Подъезд к селу Столбище» и Аэропорт – Столбище.

Схема объезда выстроена по согласованию с ГИБДД Татарстана.