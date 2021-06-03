На дороге к аэропорту Казани временно запретят движение большегрузов

Ограничение будет действовать на нулевом километре дороги.
Фото: Андрей МИРЕЙКО
С 7 по 11 июня закроется движение для большегрузов по дороге к аэропорту Казани. Сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Все дело в том, что в указанные дни на нулевом километре этой дороги проведут реконструкцию путепровода.
Для объезда региональное министерство предлагает местные дороги «Казань – Оренбург» - «Казань - Боровое Матюшино», «Подъезд к селу Столбище» и Аэропорт – Столбище.
Схема объезда выстроена по согласованию с ГИБДД Татарстана.