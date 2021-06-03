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Общество3 июня 2021 17:43

В Казани от станции метро «Дубравная» до поселка Привольный начнет курсировать автобус №94

Данный маршрут проложен, в том числе, через жилые массивы «Алтан», Восточный и «Вишневка»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Его решили запустить из-за многочисленных жалоб местных жителей на отсутствие у детей возможности нормально добираться до школы.

Его решили запустить из-за многочисленных жалоб местных жителей на отсутствие у детей возможности нормально добираться до школы.

Мэрия Казани опубликовала постановление о введении в городе нового автобусного маршрута №94. Перевозка пассажиров по нему будет осуществляться от станции метро «Дубравная» до поселка Привольный.

Маршрут возьмет старт с остановки на улице Юлиуса Фучика в сторону улицы Комиссара Габишева, поедет через жилые массивы «Алтан», Восточный, «Вишневка». Конечная остановка – поселок «Привольный».

Автобус по данному направлению решили запустить из-за многочисленных жалоб местных жителей на отсутствие у детей возможности нормально добираться до школы.