В Казани от станции метро «Дубравная» до поселка Привольный начнет курсировать автобус №94

Его решили запустить из-за многочисленных жалоб местных жителей на отсутствие у детей возможности нормально добираться до школы.

Мэрия Казани опубликовала постановление о введении в городе нового автобусного маршрута №94. Перевозка пассажиров по нему будет осуществляться от станции метро «Дубравная» до поселка Привольный.

Маршрут возьмет старт с остановки на улице Юлиуса Фучика в сторону улицы Комиссара Габишева, поедет через жилые массивы «Алтан», Восточный, «Вишневка». Конечная остановка – поселок «Привольный».

Автобус по данному направлению решили запустить из-за многочисленных жалоб местных жителей на отсутствие у детей возможности нормально добираться до школы.