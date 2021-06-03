На ПМЭФ-2021 премьер-министр Татарстана Алексей Песошин проведет ряд переговоров с Чрезвычайными и Полномочными послами иностранных государств

На форуме Песошин возглавляет делегацию от Татарстана. Фото: правительство РТ

Делегацию от Татарстана на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021), который проходит со 2 по 5 июня, возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ожидается, что он проведет ряд деловых встреч и переговоров с Чрезвычайными и Полномочными послами иностранных государств, а также с главами российских регионов.

Кроме того, Песошин примет участие и в церемонии подписания соглашения о партнерстве в рамках подготовки к проведения Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады - 2022 в Казани между АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и компанией «Тойота Россия».

#ПМЭФ2021 #ПМЭФ