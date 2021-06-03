Топ-5 самых востребованных профессий в Чувашии

В список востребованных профессий также вошли сварщики, которых очень не хватает на заводах Чувашии. Фото: Портал органов власти Чувашии

В Чувашии определили самые востребованные профессии в регионе. В топ-5 вошли: слесарь, швея, парикмахер и повар. В среднем в республике на каждую из этих специальностей набирается по 600 вакансий. Сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Список востребованные профессий в Чувашии продолжают сварщики, которых очень не хватает на заводах. Сегодня их нужно 250 на весь регион.

В Центре занятости населения республики, в свою очередь, рассказали об уровне зарплаты представителей этих профессий. Так, в Чувашии швеи получают от 30 тысяч рублей в месяц, у слесарей так же все начинается от планки в 30 тысяч. А вот электрогазосварщики зарабатывают от 40 тысяч рублей в месяц.