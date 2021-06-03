За сутки в Татарстане зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса

Всего же на территории Татарстана коронавирус обнаружили у 21 573 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщил 3 июня Минздрав Татарстана, за прошедшие сутки в республике зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса. Один из них является завозным, остальные – контактными.

- 11 человек госпитализировано, 19 получают лечение на дому, - отметили в региональном ведомстве.

В этот раз большая часть зараженных была выявлена в Казани – 13 человек, и в Набережных Челнах – восемь человек.

Всего же на территории Татарстана коронавирус обнаружили у 21 573 человек, 18 632 из них, в том числе и 30 человек за минувшие сутки, уже выздоровели, а 502 скончались.