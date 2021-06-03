В центре Ульяновска перекроют движение по улицам Ленина и Энгельса

Движение перекроют в связи с проведением Фестиваля еды и музыки «Бульвар». Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 и 6 июня в центре Ульяновска движение транспорта ограничат на улицах Ленина (на участке между улицами Железной Дивизии и 12 Сентября) и Энгельса (между улицами Железной Дивизии и Ленина). Это связано с проведением второго Фестиваля еды и музыки «Бульвар».

Проезд по ним будет разрешен только для спецтранспорта и автомобилистам, проживающих там.

Гостей фестиваля ждут, более 15 концепций кухни, а также игровые площадки для детей, интерактивы, а также стилизованные фотозоны и, конечно, большой вкусный пикник на свежем воздухе.

Ульяновцев ждет девять часов живой музыки от музыкальных кавер-брендов и авторских групп, а также оркестра:

11:00 - The Lucky Way

12:00 - Танцули

13:00 - группа ЛЕТО

14:00 - ТРИО РИО

15:00 - группа БУРБОН

16:00 - Оркестр русских народных инструментов

17:00 - Human Laces

18:00 - Господа Dance

19:00 - «A’VOCADO»

Место проведения - живописная территория музея-заповедника “Родина В.И. Ленина” (улица Ленина, 98).Мероприятия проходят с 11:00 до 20:00. Вход свободный.