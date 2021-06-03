На полях ПМЭФ-2021 делегация Татарстана встретилась с представителями японской компании

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Со 2 по 5 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Так, на его площадке член делегации от Татарстана руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина провела встречу с генеральным директором «Мицубиси Хэви Индастриз».

- В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества компании с республикой в производственно-технологической сфере, а именно в области декарбонизации и эффективного производства по признанным ESG-практикам, - отметили в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Компания «Мицубиси Хэви Индастриз» представляет собой мирового лидера в области устойчивых решений для энергетики, газохимии, сталелитейного производства и иных областей тяжелого машиностроения.

В этом году делегацию Татарстана на ПМЭФ-2021 возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В состав делегации входят ключевые министры экономического блока, а также ряд отраслевых министерств и ведомств, в том числе министерство цифровизации, так как большое количество сессий в этом году посвящено именно этой теме

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