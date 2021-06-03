Айрат Фаизов назначен заместителем главы Советского района Казани

До назначения Айрат Фаизов почти 5 лет руководил Комитетом по делам детей и молодежи города. Фото: Мэрия Казани

Новым заместителем главы администрации Советского района Казани стал 36-летний Айрат Фаизов. До назначения он почти 5 лет руководил комитетом по делам детей и молодежи города. В связи с этим на освободившуюся должность стартовал отбор.

Кандидатам на вакантную должность председателя Комитета нужно заполнить специальную анкету на сайте мэрии, подготовить презентацию о себе и своих видениях развития молодежной политики на ближайшие 10 лет. Заявки принимаются до 14 июня.

После презентации и собеседования выявят финалистов, которые далее встретятся с членами экспертного совета и мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Основные требования к будущему руководителю Комитета – высшее образование, опыт работы в муниципалитете не менее года или по специальности – не менее двух лет. Также кандидата проверят на соответствие требованиям закона о муниципальной службе и противодействию коррупции.