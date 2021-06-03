Из этой суммы 130 миллиардов займут у Фонда национального благосостояния России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) глава госкорпорации Автодор Вячеслав Петушенко заявил, что продление будущей трассы М-12 «Москва – Казань» до Екатеринбурга обойдется в 260 миллиардов рублей.

- Нам поставлена задача на следующей неделе уточнить трассировку, и тогда будет четкая цифра по стоимости проекта. Но мы уже сейчас понимаем, сколько заложить в финансовую модель привлечения средств ФНБ (Фонд национального благосостояния России – Ред.). Пока оценочная стоимость, объемы привлечения из ФНБ - 130 миллиардов рублей, - цитирует Петушенко РИА Новости.

Напомним, трассу М-12 от Москвы до Екатеринбурга планируется построить и сдать в 2024 году. Сначала ее хотели проложить лишь до Казани, но потом было принято решение о продлении. Отметим, что трасса М-12 станет скоростной с платными участками и на автомобиле по ней из столицы Татарстана до Москвы можно будет добраться всего за 6,5 часов.