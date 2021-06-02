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Происшествия2 июня 2021 18:36

Жителя Казани за попытку уклониться от службы в армии оштрафовали на миллион рублей

Дело в том, что он хотел решить вопрос с помощью взятки
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Он хотел дать взятку сотрудникам военного комиссариата Татарстана.

Он хотел дать взятку сотрудникам военного комиссариата Татарстана.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд признал 21-летнего жителя Казани виновным в даче крупной взятки. Было доказано, что в 2019 году молодой человек в желании избежать службы в армии решил получить освобождение от нее заплатив 210 тысяч рублей. Эти деньги посредник должен был передать сотрудникам военного комиссариата Татарстана. Но это дело пресекли правоохранители. В отношении парня возбудили уголовное дело.

- Причастность к совершению преступления молодой человек признал полностью. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в один миллион рублей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.