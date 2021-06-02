Жителя Чувашии арестовали за секс-насилие над 19-летней девушкой

Мужчина уже ранее был судим за изнасилование и дважды за совершение насильственных действий сексуального характера. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

По подозрению в совершении насильственные действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством, арестован 44-летний житель Мариинско-Посадского района.

Мужчину обвиняют в том, что поздно вечером 19 мая на участке дороги около села Первое Чурашево он по пьяни напал на незнакомую 19-летнюю девушку. Злоумышленник схватил ее и затащил в лесопосадку, где надругался над ней.

После того, как потерпевшая обо всем сообщила в полицию, нападавшего быстро вычислили и задержали. Его причастность к указанному преступлению подтвердили выводы генетической судебной экспертизы.

- Следует отметить, что обвиняемый ранее был судим за изнасилование и дважды за совершение насильственных действий сексуального характера. Последний раз из мест лишения свободы он освободился в 2018 году, - рассказали в следственном комитете Чувашии.

В ведомстве просят граждан внимательно ознакомиться с фотографией злоумышленника и в случае совершения им преступлений, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам «02» либо 8 (8352) 66-24-88.