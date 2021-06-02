В Марий Эл при ДТП перевернулась машина с пятью людьми

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Сегодня, 2 июня, около 14.20 в селе Чкарино Советского района на улице Центральная водитель автомобиля ВАЗ-2110, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате чего машина опрокинулась на крышу. В момент аварии в ней находилось пять человек, в том числе два ребенка. Именно последние и получили травмы – они перевозились без использования детских удерживающих устройств. После ДТП водитель перевернувшийся легковушки сбежал с места аварии.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.