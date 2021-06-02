В 12 районах Татарстана начнут работать новые пляжи

Тем временем из 40 уже существующих пляжей к лету оказались готовы только 26. Фото: Павел КЛОКОВ

В Татарстане планируют открыть новые пляжи в 12 районах республики. Их техническое освидетельствование будет проведено в первой половине июня. Об этом на пресс-конференции сообщил главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Также в регионе появятся 4 оборудованных места для массового отдыха, которых в дальнейшем тоже превратят в пляжи.

В республике купальный сезон официально открылся 1 июня. Из 40 существующих пляжей к лету оказались готовы только 26. Остальные не прошли проверку прибрежной зоны инспекцией по маломерным судам. По словам Венедиктова, после выявления нарушений некоторые пляжи ведомство проверяло несколько раз.