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Общество2 июня 2021 17:55

В 12 районах Татарстана начнут работать новые пляжи

Их техническое освидетельствование проведут в начале июня
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Тем временем из 40 уже существующих пляжей к лету оказались готовы только 26.

Тем временем из 40 уже существующих пляжей к лету оказались готовы только 26.

Фото: Павел КЛОКОВ

В Татарстане планируют открыть новые пляжи в 12 районах республики. Их техническое освидетельствование будет проведено в первой половине июня. Об этом на пресс-конференции сообщил главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Также в регионе появятся 4 оборудованных места для массового отдыха, которых в дальнейшем тоже превратят в пляжи.

В республике купальный сезон официально открылся 1 июня. Из 40 существующих пляжей к лету оказались готовы только 26. Остальные не прошли проверку прибрежной зоны инспекцией по маломерным судам. По словам Венедиктова, после выявления нарушений некоторые пляжи ведомство проверяло несколько раз.