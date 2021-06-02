В Казани полиция остановила машину, напичканную наркотиками

Вес партии составил около 2,8 килограмма. Фото: МВД по РТ

Сотрудники ГИБДД на посту «Малиновка» при въезде в Казань остановили для проверки документов одну из легковых машин. При общении с полицейскими ее водитель начал заметно нервничать. Поэтому правоохранители приняли решение осмотреть автомобиль.

Так, они обнаружили и изъяли в салоне на заднем коврике шесть свертков со странным порошком. Такие же упаковки нашлись и в бардачке. Все это было отправлено на экспертизу, которая показала, что все это синтетический наркотик. Вес партии составил около 2,8 килограмма.

Тот самый нервный водитель - 41-летний житель Пензенской области, ранее судимый за убийство, разбой и незаконный оборот оружия, сознался полицейским, что изъятые у него наркотики он хотел расфасовать по тайникам на территории Татарстана.

- Мужчина задержан и помещен под стражу. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере», - сообщили в МВД Татарстана.