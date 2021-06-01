Для строительства дороги власти Набережных Челнов решили изъять дачные участки

Там, где сейчас люди занимаются грядками, в будущем должны проложить дорогу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Набережных Челнов постановили изъять 11 земельных участков в СНТ «Юбилейный», чтобы продолжить строительство Московского проспекта. Семь из этих участков имеют строения в виде дачного домика. В документе целью изъятия значится «строительство объектов местного значения предусмотренных утвержденным проектом планировки территории города», сообщают «Челнинские известия».

Постановление с подписью руководителя исполкома Фарида Салихова относится к собственникам участков №8а, 9а, 10а, 24а, 25а, 26а, 27а, 29а, 40а,41а, 26б. Площадь каждого участка варьируется от 186 до 507 квадратных метров.

После подписания всех соглашений собственникам возместят убытки в связи с этим изъятием.