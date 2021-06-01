Казань попала в список самых общительных городов России

Столица Татарстана заняла 17 место из 23-х.
Результаты социологического опроса публикует независимое агентство Zoom market. Целью исследования было выяснить, где в России живут самые общительные и, наоборот, самые замкнутые граждане.
Специалисты опросили жителей 23 крупных российских городов по методу личных и телефонных интервью, задав им пять вопросов:
"Скажите, для вас составляет сложность заговорить с незнакомым человеком?"
"Легко ли вы завязываете новые знакомства?"
"У вас широкий круг общения?"
"Вы предпочитаете проводить свой досуг в одиночестве или в кругу друзей и знакомых?"
"Вы можете назвать себя общительным человеком?"
В итоге по уровню общительности жители Казани Казанцы оказались на 17 месте. Всего в рейтинге значится 23 российских города.
Самыми общительными из которых являются Ростов-на-Дону, Иваново и Краснодара. А самые замкнутые люди живут в Москве, Челябинске и Омске.