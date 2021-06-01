Казань попала в список самых общительных городов России

Столица Татарстана заняла 17 место из 23-х.

Результаты социологического опроса публикует независимое агентство Zoom market. Целью исследования было выяснить, где в России живут самые общительные и, наоборот, самые замкнутые граждане.

Специалисты опросили жителей 23 крупных российских городов по методу личных и телефонных интервью, задав им пять вопросов:

"Скажите, для вас составляет сложность заговорить с незнакомым человеком?"

"Легко ли вы завязываете новые знакомства?"

"У вас широкий круг общения?"

"Вы предпочитаете проводить свой досуг в одиночестве или в кругу друзей и знакомых?"

"Вы можете назвать себя общительным человеком?"

В итоге по уровню общительности жители Казани Казанцы оказались на 17 месте. Всего в рейтинге значится 23 российских города.

Самыми общительными из которых являются Ростов-на-Дону, Иваново и Краснодара. А самые замкнутые люди живут в Москве, Челябинске и Омске.