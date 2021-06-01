День защиты детей в Ульяновске: концерты, мастер-классы, квесты и многое другое

Торжетсвенные мероприятий будут идти до вечера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 июня в библиотеках и парках города пройдут праздничные мероприятия. Всего подготовили более 100 мероприятий в виде концертов, конкурсов, соревнований и мастер-классов.

Городские библиотеки проведут для юных читателей квесты, литературные игры и развлекательно-игровые программы

Так, в 14:00 в парке Победы праздник начнётся с музыкально-игровой программы «Здравствуй, лето!».

В 16:00 горожан приглашают на большой летний концерт в киноконцертный комплекс «Современник».

В это же время в 16:00 в сквере «Авиаторов» (ул. 40-летия Победы) на игровую программу «Детства беззаботного сказочные сны» жителей микрорайона приглашает библиотека №28 имени А.А. Пластова. У каждого из участников появится возможность вспомнить творчество любимых детских писателей — Александра Пушкина и Ганса Христиана Андерсена. Затем юные участники праздника изготовят книжную закладку.

Также в 14:00 детский турнир по шахматам стартует в спортивном клубе "Дебют" (ул.Марата,9).

Мастер-класс по вольной борьбе приглашают посетить в 16:00 в спортивной школе имени Дмитрия Разумовского, а в 17:00 здесь же начнется семейная тренировка по тхэквондо.