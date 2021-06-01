В День защиты детей президент Татарстана Рустам Минниханов провел для них экскурсию по Казанскому Кремлю

Рустам Минниханов ответил на вопрос школьников о том, кем он хотел стать в детстве. Фото: president.tatarstan.ru

1 июня в День защиты детей президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с победителями республиканского проекта «Культурный дневник школьника». В этом учебном году его участниками стали более 200 тысяч ребят.

Глава региона отметил, что «Культурный дневник школьника» дает возможность изучать культуру Татарстана и находить новых друзей. После чего он провел для детей-победителей экскурсию по Казанскому Кремлю. Так, ребята смогли увидеть рабочий кабинет Рустама Минниханова, что находится у него на столе и какие фотографии стоят на полках.

Школьники спросили президента Татарстана о том, кем он хотел стать в детстве.

- Я очень хотел в техникум. Любил машины, механизмы. Занимался фотографией, - ответил Рустам Минниханов.

СПРАВКА

«Культурный дневник школьника» - красочный альбом-путеводитель с рассказами о достопримечательностях Татарстана, музеях, библиотеках и театрах. В течение учебного года школьники оформляли страницы дневника, выполняли предложенные задания и заодно делали записи о посещениях музеев, театров и библиотек.

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