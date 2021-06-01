Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июня 2021 12:23

В День защиты детей президент Татарстана Рустам Минниханов провел для них экскурсию по Казанскому Кремлю

Глава региона сделал это для победителей республиканского проекта «Культурный дневник школьника»
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рустам Минниханов ответил на вопрос школьников о том, кем он хотел стать в детстве. Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов ответил на вопрос школьников о том, кем он хотел стать в детстве. Фото: president.tatarstan.ru

1 июня в День защиты детей президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с победителями республиканского проекта «Культурный дневник школьника». В этом учебном году его участниками стали более 200 тысяч ребят.

Глава региона отметил, что «Культурный дневник школьника» дает возможность изучать культуру Татарстана и находить новых друзей. После чего он провел для детей-победителей экскурсию по Казанскому Кремлю. Так, ребята смогли увидеть рабочий кабинет Рустама Минниханова, что находится у него на столе и какие фотографии стоят на полках.

Школьники спросили президента Татарстана о том, кем он хотел стать в детстве.

- Я очень хотел в техникум. Любил машины, механизмы. Занимался фотографией, - ответил Рустам Минниханов.

СПРАВКА

«Культурный дневник школьника» - красочный альбом-путеводитель с рассказами о достопримечательностях Татарстана, музеях, библиотеках и театрах. В течение учебного года школьники оформляли страницы дневника, выполняли предложенные задания и заодно делали записи о посещениях музеев, театров и библиотек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День защиты детей 1 июня 2021 года в Казани: подробная программа мероприятий

«Комсомолка» рассказывает о том, куда во время праздника можно сходить и развлечься (подробности)