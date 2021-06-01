В Татарстане за минувшие сутки выявили 30 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 15 инфицированным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 июня Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике выявлены 30 новых случаев заражения коронавирусом. Один из них является завозным, а остальные – контактными.

В этот раз госпитализация понадобилась 15 инфицированным, еще 15 человек будут получать лечение на дому.

Что же касается географии распространения коронавируса в регионе, то за минувшие сутки больше всего зараженных было выявлено в Казани (11 человек) и Набережных Челнах (пять человек).

Всего с начала пандемии в Татарстане инфекцию обнаружили у 21 514 человек. 18 544 из них смогли победить болезнь, а 500 скончались.