Убил, закопал и сам помогал искать труп: за убийство приятеля на пикнике жителя Ульяновска приговорили к 9,5 годам колонии

Злоумышленник несколько раз ударил приятеля по разным частям тела лопатой и ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летний житель Ульяновска был признан виновным в убийстве приятеля на пикнике. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.

- Данный приговор вступил в законную силу, - сообщает прокуратура Ульяновской области.

Установлено, что 4 мая 2020 года в Ульяновске без вести пропал молодой мужчина. Через полгода его тело обнаружили закопанным на Волжском косогоре.

Как выяснилось, потерпевший в день исчезновения был на пикнике. Там между ним и его 28-летним знакомым произошла ссора. Последний несколько раз ударил приятеля лопатой и ножом. Мужчина закопал тело убитого. А когда того объявили в розыск, то осужденный для снятия с себя подозрений принимал участие в его поисках. Позднее он и вовсе решил сбежать. Правоохранители нашли его и задержали в Сургуте.