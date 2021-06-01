В Кировском районе Казани ремонтируют улицы Гладилова и Поперечно-Базарная

При этом улицу Гладилова отремонтируют полностью. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начались работы по ремонту проезжей части на улицах Гладилова и Поперечно-Базарная в кировском районе Казани.

- Первая из них будет отремонтирована полностью, а на второй участок протяженностью 1,3 километра, - сообщили в Минтрансе Татарстана.

Так, на улице Поперечно-Базарная дорожники уже уложили верхний слой высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11, а также починили тротуары. В своею очередь на улице Гладилова уложен выравнивающий слой, а тротуары отремонтированы на 45%.