В Казани с 1 июня свою работу возобновит Детская железная дорога

Пришедшие на праздник смогут прокатиться на поезде от станции Молодежная до станции Изумрудная и обратно. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

По случаю праздника Дня защиты детей с 1 июня на Детской железной дороге в Казани откроется движение поездов. Там снова начнут ходить пассажирские составы – дети будут выполнять обязанности машиниста, начальника поезда, проводника и контролера-ревизора.

Торжественная линейка в честь открытия состоится в 9.00. Первогодкам торжественно вручат удостоверения юного железнодорожника, поздравят лучших по учебе и откроют летнюю профильную практику.

Пришедшие на праздник смогут прокатиться на поезде от станции Молодежная до станции Изумрудная и обратно. Дети до 14 лет смогут покататься на поезде бесплатно, а тем, кому нет и пяти лет, проезд останется бесплатным на протяжении всего лета.

Итак, поезд на Детской железной дороге в Казани будет делать четыре рейса в день: в 10:00, 11:23, 14:15 и 15:38. Кроме понедельника и вторника.