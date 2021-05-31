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Происшествия31 мая 2021 18:41

В Казани экс-замначальника колонии №18, который сдал в металлолом решетки, приговорили к штрафу

Суд признал мужчину винновым в превышении служебных полномочий
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Кроме того,он заставил осужденных собрать 3,5 тысячи пазл-комплектов в интересах коммерческой фирмы.

Кроме того,он заставил осужденных собрать 3,5 тысячи пазл-комплектов в интересах коммерческой фирмы.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Казани в превышении служебных полномочий суд признал виновным 34-летнего экс- замначальника колонии №18, бывшего руководителя исправительного центра УФСИН Татарстана.

- Подсудимый вину не признавал, несмотря на наличие достаточных доказательств. Суд приговорил его к штрафу в 180 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Приговор суда в законную силу не вступил.

Как было доказано, с 2018 по 2019 года в исправительном центре мужчина, будучи еще в указанной должности, сдал в металлолом решетки с окон и барьерные ограждения. Также он заставил одного из заключенных за свой счет отремонтировать душевую в учреждении. Если бы тот не сделал этого, то ему ухудшили бы условия содержания. Кроме того, фигурант уголовного заставил других осужденных собрать 3,5 тысячи пазл-комплектов в интересах коммерческой фирмы.

Криминал