Грантовая поддержка фермеров: Россельхозбанк отметил лучших выпускников «Школы фермера»

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Сертификатами на получение фермерского гранта отметили сегодня лучших выпускников «Школы фермера». Церемонию награждения провели Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. В режиме телемоста к мероприятию присоединились заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ришат Хабипов, заместитель директора Татарстанского РФ Россельхозбанка Василя Муллина и ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев.

- Фермер - это больше, чем профессия. Это образ жизни. Ведь без любви к своей земле, без особого отношения, к тому, что ты делаешь, здесь ничего не получится. Труд фермера – очень благородный и крайне необходимый. В тоже время это и очень тяжелый труд, что называется, от рассвета до заката, который требует много сил, времени, знаний и личных инвестиций. Поэтому фермерскому движению нужна системная поддержка. Именно с такой установкой мы создавали проект «Школа фермера». И если в первом потоке обучалось 114 слушателей, то вторая волна охватила уже 352 человека из 15 регионов. Самых успешных выпускников, которые подготовили лучшие бизнес-планы, мы наградим, – сказал Борис Листов.

По словам замминистра Оксаны Лут, малый агробизнес – сегодня один из самых динамично развивающихся сегментов в российском АПК. Во-многом этому способствует техническая модернизация предприятий, внедрение передовых технологий производства, использование мер государственной поддержки, а также повышение компетенций современных фермеров. На это в том числе направлен уникальный образовательный проект «Школа фермера», который Россельхозбанк реализует совместно с Минсельхозом России.

По итогам обучения выпускники представили целый ряд перспективных бизнес-проектов.

- Важно, что «Школа фермера» дает прикладные и конкретные знания для того, чтобы предприниматели могли реализовать свои инициативы наиболее эффективно. Ценность этой платформы в том, что она дает возможность живого общения, обмена опытом между фермерами, органами власти и общественными организациями, - отметила Оксана Лут, подчеркнув, что успешно развивать агробизнес с учетом полученных компетенций помогает господдержка – гранты «Агростратап», «Агропрогресс» и на развитие семейных ферм.

В качестве победителей конкурса «Фермерский грант» были отмечены 45 выпускников «Школы фермера» из 15 регионов России, из них и трое - представители Республики Татарстан. Это Елена Нигматзянова с проектом по созданию птицефермы на 11 тысяч голов индейки (Лаишевский район), Гульназ Щукина со спецразработкой по выращиванию КРС мясного направления (Кайбицкий район) и Александр Павлов с бизнес-проектом по производству сыропригодного молока на базе малого молочного комплекса (Высокогорский район).

По словам Александра Павлова, в процессе становления хозяйства приходится много и постоянно учиться, ведь в нынешних реалиях с «сохой» невозможно стать конкурентоспособным.

- В этом году прочитал о «Школе фермера» и решил принять участие в проекте. Прошел отбор и оказался в числе слушателей. По итогам обучения приобрел навыки ветеринарии и знания по агрономии, стал механизатором и не собираюсь на этом останавливаться, - отметил выпускник «Школы фермера».

Среди учеников второго потока «Школы фермера» 167 человек были уже действующими фермерами, которые пришли повысить квалификацию для более успешного развития бизнеса или запуска новых проектов. Однако большинство – 185 слушателей – это люди, которые впервые решили связать жизнь с сельским хозяйством. Им «Школа фермера» помогла войти в профессию и освоить ее.

Обучение проходило по 17 специализациям, которые выбирались исходя из заинтересованности региона в развитии той или иной подотрасли АПК. Среди них - птицеводство, растениеводство, мясное скотоводство, молочное животноводство, сыроделие, пчеловодство, тепличное овощеводство, ягодоводство, сити-фермерство и др.

Выпускники получили документы государственного образца и теперь могут подать заявку на грант для развития своего хозяйства.

При этом по инициативе Россельхозбанка в каждом из 15 субъектов РФ были отобраны три наиболее рентабельных и значимых для региона бизнес-проекта. Их авторы получили гранты.

«Школа фермера» — это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами.

«Школа фермера» была открыта 1 сентября 2020 года в Ставропольском крае, Московской, Новосибирской областях и Башкортостане. Вторая волна обучения охватила Брянскую, Волгоградскую, Кемеровскую, Курскую, Новосибирскую, Орловскую, Саратовскую, Свердловскую, Тамбовскую, Тюменскую области, Башкортостан, Татарстан, Ставропольский край, Удмуртию и Чувашию.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.