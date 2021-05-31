Хабиб Нурмагомедов планирует открыть свой зал в Казани

Спортсмен объявил о возможном открытии спортивного зала в Казани Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чемпион UFC по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов после своего визита в Альметьевск заявил, что собирается открыть спортивный зал в Казани. Об этом он сообщил в своем Инстаграме.

- Поверьте мне, мы еще не раз вернемся в Татарстан с турнирами, а также я планирую открыть свой зал в Казани. До скорой встречи друзья, - написал Нурмагомедов.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру осенью прошлого года в статусе непобежденного чемпиона UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 боях.