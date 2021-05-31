Тепло в Татарстан начнет возвращаться только в конце этой недели

При этом в ближайшие дни особых осадков не ожидается. Фото: Андрей ЗАМАХИН

В ближайшие дни на республику свое влияние распространит смещающийся с северо-запада антициклон, сообщают в Гидрометцентре Татарстана.

Так, по его прогнозам, во вторник, 1 июня, в большей части региона осадков не ожидается, небольшие дожди могут пройти только в его восточных районах, и то лишь местами. При этом ночью температура воздуха будет в пределах от +5 до +10 градусов, днем – от +16 до +21.

В среду и четверг - 2 и 3 июня, выпадение осадков в Татарстане так же маловероятно. Температура воздуха ночью от +4 до +9 градусов, а днем от +17 до +22.

Далее, по предварительному прогнозу, в пятницу и субботу – 5 и 6 июня, в республике преимущественно сухая погода сохранится. Но температура воздуха начнет повышаться. Например, в субботу днем ожидается от +22 до +27 градусов.