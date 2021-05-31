Путин примет участие в запуске производства автомобиля AURUS Senat в Татарстане

Президент России примет участие в церемонии в режиме видеоконференции. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не приедет в Татарстан на открытие производства автомобилей представительского класса AURUS Senat, которое разместилось в особой экономической зоне «Алабуга».

Но участие в торжественной церемонии глава государства все же примет, правда, в режиме видеоконференции. Такая информация содержится в плане пресс-службы президента Татарстана на неделю.

Отметим, что официальный запуск производства AURUS Senat состоится сегодня, 31 мая. В нем должен лично принять участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, предварительная стоимость одного автомобиля AURUS Senat была обозначена на уровне 22 миллионов рублей.

Для справки, в линейку AURUS также входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал». А специальная версия данного автомобиля используется для перевозки президента России.