В 2021 году ремонт школ, детских садов и летних лагерей в Чебоксарах обойдется в рекордную сумму - 900 миллионов рублей

Эти деньги выделят из городского, регионального и федерального бюджетов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В столице Чувашии на капитальный ремонт учреждений социальной сферы в 2021 году предусмотрена рекордная для города сумма - около 900 миллионов рублей. Эти деньги выделят из городского, регионального и федерального бюджетов.

В связи с этим сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков заявил, что до конца года в городе будут отремонтированы 28 учреждений образования, культуры и спорта.

– На ремонт учреждений социального сектора в этом году выделена рекордная сумма. Такие средства ни разу не направлялись за время нашей работы - отметил Ладыков.

Так, ремонтные работы и обновление материально-технической базы запланированы в 7 школах, 11 детских садах и 2 летних лагерях. Только на это выделено 771 миллион рублей.

Что касается баз отдыха, после закрытия летнего сезона капитальный ремонт будет проведен в загородных лагерях «Березка» и «Бригантина».

Для ремонта 5 объектов дополнительного образования выделено 42 миллиона рублей. А на обновление оборудования в спортивных школах и комплексах будут потрачены около 80 миллионов рублей. Большая часть средств будет направлена на реконструкцию стадиона «Энергия», где заменят футбольное покрытие и обновят беговые дорожки.