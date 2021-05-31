В Казани в Ново-Савиновском районе воду отключат в более чем 60 домах, а также в школе и двух детсадах

Воду отключат на один день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг, 3 июня, в ряде домов Ново-Савиновского района Казани в связи с запланированными работами по замене трубопровода и запорной арматуры на день отключат воду.

Так, с 9.00 до 23.00 ее не будет по следующим адресам: ул.Фатыха Амирхана, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85б, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 97а, 97б, 97в, 97а/1, 99, 101, 103, 105, 105 к.2 и к.3, 107, 109, 109а, 111 (школа №170), 111 к.1, ул.Мусина, 70, 72, 74, 74а (детсад №384), 76, 78, 80, ул.Чуйкова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 33, 33а (детсад №388), 33б, 33в, 33г, 35, 35б, 35в, 35г, 35 к.1, 35а, 35а к.1, 37, 39, 39а, 39б, 39в.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, подвох автоцистерн с водой организуют в соответствии с оставленными заявками, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60. Сообщает МУП «Водоканал».