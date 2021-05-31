В Ульяновской области районного экс-начальника отдела опеки отдали под суд за хищение денег у многодетных матерей

По данному уголовному делу проходит 35 потерпевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела о мошениичестве и подделке документов. В совершении этих преступлений обвиняют 42-летнюю экс-начальника отдела опеки и попечительства Карсунского района.

- Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением были переданы на рассмотрение в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре области.

По версии следствия, с 2019 по 2020 годы, занимая указанную должность, обвиняемая обманывала многодетных матерей и опекунов малолетних, рассказывая о спецпрограммах, якобы поддерживающих данную категорию населения. Она просила оплатить взнос за участие в них - пять тысяч рублей. Эти деньги, как утверждается, женщина просто клала себе в карман. Потерпевшими по этому уголовному делу проходят 35 человек.