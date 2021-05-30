1 июня в Казани состоится праздник «Школьный пикник» с Туттой Ларсен

Праздник пройдет перед Дворцом земледельцев с 11.00 до 15.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Международный форум «Здоровые города. Здоровое питание детям» пройдет в Казани с 1 по 3 июня. В нем примут участие около тысячи российских и зарубежных экспертов, мэры городов, представители сферы здравоохранения и руководители общественных организаций.

В первый день – 1 июня, в рамках работы форума и в честь Дня защиты детей перед Дворцом земледельцев с 11.00 до 15.00 пройдет семейный праздник «Школьный пикник».

На нем все желающие смогут не только послушать лекции на тему здорового питания и пищевых привычек, но и попробовать блюда школьного меню, посетить выставку детских рисунков и принять участие в различных творческих мастер-классах. Модератором мероприятия станет известная телеведущая Тутта Ларсен.