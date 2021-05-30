В Набережных Челнах рыбак застрял под мостом и вызвал спасателей

Мужчина во время спасения вел себя непринужденно, не переставая общаться с друзьями в смартфоне. Фото: МЧС Татарстана

Этой ночью в Набережных Челнах спасателям позвонил мужчина и сообщил, что он застрял под мостом через реку Кама. Пытался пролезть под какой-то дверью и оказался в ловушке. Звонивший сильно замерз и назвать свое точное местонахождение не мог: «Найдите меня сами».

В итоге спасатели нашли его застрявшим под калиткой забора около электростанции. Его удалось освободить при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

- От медицинской помощи 38-летний мужчина отказался и вообще вел себя непринужденно, не переставая общаться с друзьями в смартфоне, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.