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Происшествия30 мая 2021 15:12

В Набережных Челнах рыбак застрял под мостом и вызвал спасателей

Мужчина сильно замерз и не мог назвать точное место, где он находится
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мужчина во время спасения вел себя непринужденно, не переставая общаться с друзьями в смартфоне.

Мужчина во время спасения вел себя непринужденно, не переставая общаться с друзьями в смартфоне.

Фото: МЧС Татарстана

Этой ночью в Набережных Челнах спасателям позвонил мужчина и сообщил, что он застрял под мостом через реку Кама. Пытался пролезть под какой-то дверью и оказался в ловушке. Звонивший сильно замерз и назвать свое точное местонахождение не мог: «Найдите меня сами».

В итоге спасатели нашли его застрявшим под калиткой забора около электростанции. Его удалось освободить при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

- От медицинской помощи 38-летний мужчина отказался и вообще вел себя непринужденно, не переставая общаться с друзьями в смартфоне, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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