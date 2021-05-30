С 4 июня запускается новый авиарейс Казань – Минск

Из столицы Татарстана самолет будет вылетать по пятницам.

Одна из авиакомпаний с 4 июня запускает новый рейс Казань – Минск. Полеты в столицу Беларуси будут осуществляться один раз в неделю. Данная полетная программа будет действовать до октября 2021 года.

Так, в пятницу из Казани самолет Boeing 737 отправится в 23.35, а приземлится в Минске в 2.05 следующего дня. Обратно воздушное судно вылетит в субботу в 3.05 и прибудет в столицу Татарстана в 5.25. Время в пути составит 2 часа 20 минут.

- Возможны изменения в расписании движения. Время в Беларуси совпадает с московским, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.