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Здоровье28 мая 2021 18:35

В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 496

Об очередной жертве инфекции сообщил Минздрав республики
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 21 392 человек.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 21 392 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

28 мая Минздрав Татарстана сообщил, что в республике подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Очередной жертвой инфекции стал 69-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов короанвируса в регионе возросло до 496.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявили 32 новых случая заражения. 17 человек были госпитализированы, а 15 оставлены лечиться на дому.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 21 392 человек, 18 344 из которых смогли выздороветь.

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