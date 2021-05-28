В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 496

Всего с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 21 392 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

28 мая Минздрав Татарстана сообщил, что в республике подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Очередной жертвой инфекции стал 69-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов короанвируса в регионе возросло до 496.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявили 32 новых случая заражения. 17 человек были госпитализированы, а 15 оставлены лечиться на дому.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 21 392 человек, 18 344 из которых смогли выздороветь.