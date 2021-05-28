В Ульяновской области с черной мошкарой будут бороться на правительственном уровне

Чёрная мошка не реагирует на препараты, от которых гибнут, к примеру, комары и серая мошка Фото: Евгения ГУСЕВА

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил начать борьбу с чёрной мошкой в ряде населенных пунктов региона. Во время совещания с представителями профильных ведомств глава области утвердил план дальнейших действий.

Так, в текущем году в одном из районов области с болотистой местностью зафиксирован рост численности черной мошки. А за последнюю неделю от местных жителей все чаще стали поступать жалобы на укусы, также из-за этих насекомых начался падеж скота.

- Этой весной из-за погодных условий чёрной мошки развелось неимоверно много, она увеличила свой ареал обитания и стала терроризировать местных жителей. Нам нужно составить план действия, чтобы обезопасить людей и животных от гнуса, - отметил Алексей Русских.

Главе региона доложили, что в рамках работы над устранением проблемы организована встреча с научным сообществом одного из вузов Ульяновска, которое уже больше 20 лет изучают это насекомое.

Выяснилось, что чёрная мошка не реагирует на препараты, от которых гибнут, к примеру, комары и серая мошка. Травить этих насекомых сейчас неэффективно. Ожидается, что мошка исчезнет в течение ближайших двух недель, так как жизненный цикл гнуса равен всего 20 дням.

На совещании было решено в августе-сентябре текущего года определить места скопления личинок черной мошки. В октябре, во время их созревания, будет проведена дезинфекция этой территории. А в апреле следующего года проведут второй этап обработки препаратами. Средства на эти мероприятия будут выделены из регионального бюджета.