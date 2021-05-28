В аэропорту Казани у пассажира из Баку в багаже нашли 10 килограммов живых пиявок

Пиявок в итоге пришлось уничтожить. Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

Полной неожиданностью обернулась для таможенников аэропорта Казани проверка багажа 55-летнего пассажира, прилетевшего из Баку. Мужчина привез с собой коробку, в которой было 11 мешочков грязно-бежевого цвета. В них оказалась мокрая земля, а в ней копошились живые пиявки. Всего 10 килограммов. И этот живой груз, как выяснилось, не имел при себе никаких сопроводительных документов.

Сам же пассажир объяснил, что не имеет никакого отношения к нему. Мол, во время посадки на самолет в Баку к нему подошел неизвестный мужчина в форме майора. Незнакомец и попросил передать эту коробку человеку, который встретит пассажира в Казани. По словам последнего, он в столице Татарстана только проездом, а так он направляется в Москву. В итоге пиявки у пассажира изъяли.

- Для принятия решения о возможности ввоза пиявок мы направили их на досмотр представителям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, - пояснил начальник таможенного поста Мирзанур Гараев.

В Службе вынесли решение о запрете такого ввоза. Так что пиявок пришлось уничтожить.