В Татарстане на трех участках трассы М-7 и на подъезде к аэропорту Казани ограничили скорость движения до 50 км/ч

Сообщается и о других участках, на которых из-за ремонта так же возможны локальные ограничения по скорости движения. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане на трех участках трассы М-7 (с 735 по 772 километры) и на подъезде к аэропорту Казани, где идет реконструкция дороги, ограничили скорость движения до 50 км/ч, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Там также предупреждают, что водителям стоит быть особенно внимательными и на других участках, где так же возможны локальные ограничения по скорости:

М-7 «Волга»:

- с 1000 по 1011+100 км - устройство защитных слоев, Елабужский район,

- Подъезд к Ижевску и Перми от М-7 «Волга» с 4 по 15+200 км – капремонт, Елабужский и Менделеевский районы,

- с 1038 по 1040+310 км и с 1041+610 по 1047 км – ремонт, Тукаевский район и Набережные Челны,

- с 1097 по 1102+770 км - устройство защитных слоев, Мензелинский район,

- с 1127+200 по 1137 км - устройство защитных слоев, Мензелинский и Актанышский районы.

На дороге Казань – Оренбург работы по ремонту ведутся на пяти участках:

- с 94 по 116 км - устройство защитных слоев, Алексеевский и Чистопольский районы,

- с 231 по 240 км и с 249+160 по 255+620 км - устройство защитных слоев, Альметьевский район,

- с 368+500 по 374+500 км – капремонт, Бавлинский район,

- Также на 394 км автодороги в Лениногорском районе приступили к ремонту моста через реку Кандыз.