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Происшествия28 мая 2021 12:41

В Набережных Челнах шестилетний мальчик выпал из окна на пятом этаже и выжил

Его уже перевели из реанимации
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Ребенок упал на козырек входа в подвал.

Ребенок упал на козырек входа в подвал.

Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 27 мая в набережночелнинском поселке Сидоровка из окна на пятом этаже жилого дома выпал шестилетний мальчик. Он оказался на козырьке входа в подвал. Ребенок выжил. Его срочно увезли в отделение реанимации в БСМП, а вскоре перевели в обычную палату. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

- По предварительным данным, ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

ЧП