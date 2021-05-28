В Набережных Челнах шестилетний мальчик выпал из окна на пятом этаже и выжил

Ребенок упал на козырек входа в подвал. Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 27 мая в набережночелнинском поселке Сидоровка из окна на пятом этаже жилого дома выпал шестилетний мальчик. Он оказался на козырьке входа в подвал. Ребенок выжил. Его срочно увезли в отделение реанимации в БСМП, а вскоре перевели в обычную палату. По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

- По предварительным данным, ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.