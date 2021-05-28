На реставрацию «Иске таш» в Казани Минкультуры России выделит 30 миллионов рублей

Деньги на это поступят в два этапа - в 2021-ом и 2022 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Памятник архитектуры федерального значения – мечеть «Иске таш» в Казани, будет отреставрирована в рамках государственной программы «Развитие культуры». Так, на сайте госзакупок уже размещен соответствующий тендер на сумму 30 миллионов рублей. Эти деньги выделит Минкультуры России.

Средства на реставрацию мечети, которая была построена в XIX веке, поступят в два этапа - в 2021-ом и 2022 году.

Отметим, что техзадание тендера гласит, что подрядчик, в частности, должен иметь опыт проведения работ по сохранению объектов культурного наследия народов России.

По плану мечеть «Иске таш» на улице Мазита Гафури должна быть отреставрирована до 31 августа 2022 года.