Всего же, по состоянию на 28 мая, в Татарстане коронавирус был обнаружен у 21 392 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за минувшие сутки выявили 32 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав республики. По данным ведомства, все они являются контактными. В 17 из них людям понадобилась госпитализация, в остальных – 15 случаях, зараженные получают лечение на дому.

Отметим, что за эти сутки в плане географии распространения инфекции в Татарстане больше всего больных было выявлено в Набережных Челнах – 12 человек. После идет Казань с 11 зараженными.

Всего же, по состоянию на 28 мая, в Татарстане коронавирус был обнаружен у 21 392 человек. Из которых 18 344, в том числе 41 за прошедшие сутки, выздоровели, а 495 скончались.