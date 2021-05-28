Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 мая 2021 9:53

В Татарстане в реку Сумка упал и утонул 12-летний мальчик

Несмотря на то, что он был с друзьями, помочь ему так никто ни не смог
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
С места порисшествия.

С места порисшествия.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером 27 мая спасателям сообщили, что в поселке Васильево Зеленодольского района в реку Сумка упал 12-летний мальчик.

Туда сразу выехали водолазы. На месте, предварительно, было установлено, что несколько ребят пришли к заливу реки, где для укрепления высокого берега были под большим углом уложены бетонные плиты. Мальчик спустился на одну из таких плит и по невыясненной причине упал с нее в воду. При этом рядом не оказалось никого, кто бы мог оказать ребенку помощь.

Через некоторое время тело водолазы нашли тело мальчика в восьми метрах от берега и на глубине трех метров.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ЧП